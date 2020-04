Gmail, Google: su Covid-19 240mln messaggi spam al giorno

ROMA - Il Coronavirus è sempre più sfruttato dai cybercriminali per sferrare attacchi informatici. Ne sono una riprova gli ultimi numeri snocciolati da Google, che afferma di bloccare ogni giorno oltre 240 milioni di messaggi di spam a tema Covid-19 sulla posta elettronica di Gmail.

Oltre a questi su Covid-19 Coronavirus, si legge in un post della compagnia Google, i sistemi automatizzati di Big G nell’ultima settimana hanno fermato, quotidianamente, 18 milioni di email di phishing e malware, che fanno parte dei 100 milioni di messaggi di phishing bloccati al giorno da Gmail.

Tali minacce, di cui assicura Google di bloccare «il 99,9%», fanno leva sulla paura e su incentivi finanziari. Tra gli esempi in Gmail, ci sono mail che fingono avere come mittente un funzionario dell’Organizzazione mondiale della sanità, e che puntano a infettare con malware il dispositivo del destinatario, oppure a farsi inviare una donazione per Coronavirus Covid-19.