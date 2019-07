Anabolizzanti, 4 arresti e 44 denunciati

ROMA, 16 LUG - Personal trainer e appassionati di body building trovati in possesso di sostanze dopanti. E' quanto hanno scoperto i carabinieri, controllando le auto in prossimità delle palestre della Capitale, che hanno arrestato quattro persone, ne hanno denunciate 44 e sequestrato circa 20 mila tra fiale e pasticche di anabolizzanti. Tra gli arrestati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno cominciato le indagini dallo scorso novembre, anche un ingegnere informatico appassionato di body building accusato, insieme agli altri tre, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze anabolizzanti e steroidee vietate e sottoposti a sequestro circa 15mila euro di proventi illeciti. Denunciati 44 giovani, la maggior parte dei quali personal trainer, per detenzione illecita di anabolizzanti, ricettazione e utilizzo di farmaci per alterare le prestazioni agonistiche degli atleti che assumevano e/o cedevano illecitamente a terzi, senza alcuna prescrizione medica e con gravi rischi per la salute.