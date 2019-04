Fiera ragazzi: sfiora 29 mila presenze, +5 rispetto 2018

BOLOGNA, 4 APR - Sfiora le 29 mila presenze la Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna 2019 che cresce del +5% rispetto al 2018. La 56/ma edizione, che si è aperta il primo aprile, con Paese ospite d'onore la Svizzera, si è chiusa oggi con numeri ancora una volta in crescita: 28946 le presenze totali, con un incremento degli operatori esteri del 20% sul 2018, che arrivano a rappresentare quasi il 50% dei visitatori arrivati nei padiglioni della Fiera, rinnovati e ampliati rispetto all'anno scorso. Sono stati 1.442 gli espositori provenienti da oltre 80 Paesi e regioni del mondo che attestano come la Bologna Children's Book Fair sia una Fiera in continua espansione. Dal 2020 la Fiera ospiterà una nuova area interamente dedicata al fumetto e al graphic novel per ragazzi. L'edizione 2020 si svolgerà dal 30 marzo al 2 aprile e vedrà Paese Ospite d'Onore Sharjah, che porterà a Bologna i migliori tra gli illustratori e gli autori per ragazzi degli Emirati Arabi Uniti. Il programma sarà lanciato durante la Sharjah International Book Fair, che si svolgerà dal 30 ottobre al 9 novembre 2019. Sempre più internazionale la presenza di BolognaFiere per l'editoria nel mondo: nell'edizione che si chiude oggi è stata presentata la nuova collaborazione tra Bologna Children's Book Fair e Moscow International Book Fair (MIBF) per l'organizzazione della nuova International Children's Book Fair in Russia, la cui prima edizione si terrà nel 2021. La Piattaforma Digital della Bologna Children's Book Fair si riconferma in quest'edizione hub integrato di strumenti e servizi online capaci di amplificare e ottimizzare l'esperienza BCBF: oltre 1milione le visualizzazioni al sito di manifestazione, 145.000 utenti unici (60% esteri), 34.000 utenti registrati ai servizi online. Oltre 2.500 i download all'APP (+25% su 2018), raggiunti 50.000 fans su Facebook, 36.300 su Instagram, 11.000 su Twitter. Accreditati in quattro giorni di manifestazione oltre 820 giornalisti (+14% sul 2018) di cui 235 stranieri (+18%) da 42 Paesi di tutto il mondo.