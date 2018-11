Le cinquine finaliste del Premio Strega Ragazze e Ragazzi

ROMA, 6 NOV - Sono state selezionate le due cinquine del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018 nelle categorie dai 6-10 anni e dagli 11-15 anni. Ecco le cinquine: - Categoria +6: Michelle Cuevas, 'Il fantastico viaggio di Stella' (De Agostini), tradotto da Tania Spagnoli; Luca Doninelli, 'Tre casi per l'investigatore Wickson Alieni' (Bompiani), illustrato da Nicole Donaldson; Anne Fleming, 'Una capra sul tetto' (Mondadori Ragazzi), tradotto da Angela Ragusa; Michael Morpurgo, 'Lo sbarco di Tips' (Piemme), tradotto da Marina Rullo e Ingunn Thon, 'Olla scappa di casa' (Feltrinelli), tradotto da Alice Tonzig. - Categoria +11: Pierdomenico Baccalario, 'Le volpi del deserto' (Mondadori Ragazzi); Annet Huizing, 'Come ho scritto un libro per caso' (La Nuova Frontiera Junior), tradotto da Anna Patrucco Becchi; Maria Parr, 'Lena, Trille e il mare' (Beisler), tradotto da Lucia Barni; Katherine Rundell, 'Capriole sotto il temporale' (Rizzoli), tradotto da Mara Pace e Guido Sgardoli, 'The Stone. La settima pietra' (Piemme). Il premio sarà assegnato nell'ambito della 'Bologna Children's Book Fair' che si svolgerà dal primo al 4 aprile 2019. Gli autori in gara saranno presenti a 'Più libri più liberi', la Fiera della piccola e media editoria, il 6 e il 7 dicembre 2018, alla Nuvola dell'Eur, a Roma. Il Comitato scientifico, presieduto da Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci, ha scelto i dieci libri che si contenderanno il premio tra i 66 titoli proposti dagli editori, dopo una prima selezione di 12 titoli per ciascuna delle due categorie di concorso.