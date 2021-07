Bari calcio, il presidente De Laurentiis in ritiro a Londrone

BARI - Per il secondo giorno di ritiro della squadra in Trentino (a Londrone) il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha raggiunto la squadra al fine di seguire l’avvio della preparazione. Buone notizie per il tecnico Mignani: ha ripreso ad allenarsi in gruppo l’attaccante Citro reduce da un grave infortunio. Fronte mercato: il ds Polito è alle prese con il rafforzamento della difesa. In arrivo il terzino Belli (scambio con il Pisa dove andrà Berra), e il difensore svincolato Mazzotta. Si lavora anche per sfoltire l’organico: De Risio è vicino al Pescara, mentre potrebbero partire anche Hamlili, Perrotta e Nannini (corteggiato dal Taranto).