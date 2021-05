Bari calcio, in dubbio Celiento e Cianci per il derby con il Foggia

BARI - Prosegue la preparazione dell’esordio nei play off del Bari contro il Foggia al San Nicola: oggi il tecnico Auteri ha guidato esercitazioni tattiche a tutto campo e una partitella a ranghi misti su 70 metri in chiusura. Non sono al top l’attaccante Cianci e il difensore Celiento: entrambi seguono una tabella personalizzata di lavoro. Indisponibile invece la punta Citro. Il nuovo ciclo di tamponi per i calciatori biancorossi ha dato esito negativo per tutti i tesserati. Aria differente nel Foggia: con una nota, il club dei satanelli ha fatto sapere che sono positivi «un calciatore e due elementi del gruppo squadra e, in accordo con le autorità sanitarie, sono già stati posti in isolamento fiduciario presso i propri domicili, sotto la supervisione dello staff medico rossonero».