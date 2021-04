La storia di Bari-Bisceglie: una «prima» assoluta al San Nicola

Distano una manciata di chilometri l'una dall'altra, ma sono appena due i precedenti tra Bari e Bisceglie, entrambi recentissimi e puntualmente vinti dai biancorossi. Le due formazioni, infatti, si sono incontrate soltanto all’andata dello scorso torneo e del campionato in corso. I due match si sono disputati al «Ventura» di Bisceglie: il derby di domenica 2 maggio sarà quindi una «prima» assoluta allo stadio San Nicola.

Il primo confronto tra Bari e Bisceglie è del 10 novembre 2019: il Bari si impose per 3-0 in trasferta con doppietta di Antenucci (prima rete su rigore) e gol di Di Cesare. La gara di ritorno si sarebbe dovuta giocare a Bari il 25 marzo 2020, ma il torneo di serie C si chiuse in anticipo il nove marzo a causa della pandemia e la partita fu quindi cancellata, insieme alle ultime otto giornate di regular season.

Così all’andata: La sfida di andata dell’attuale campionato si è conclusa 1-0 per il Bari lo scorso 17 gennaio. Nonostante un match molto sofferto per i biancorossi, si rivelò decisiva una prodezza di Antenucci a soli quattro minuti dal termine.