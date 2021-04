Calcio Bari, Carrera: con Palermo buona prestazione di carattere

BARI - «Nell’ultima mezz'ora abbiamo fatto una buona prestazione caratteriale. Nel primo tempo abbiamo faticato a giocare e abbiamo preso gol, come in avvio di ripresa. Poi siamo riusciti a far gol e abbiamo avuto la scintilla per trovare il pareggio e tentare di vincere": il Bari scivola - con il pari interno con il Palermo - al quarto posto nella classifica del girone C della Lega pro, ma il tecnico Massimo Carrera difende la prova di Antenucci e compagni.

«Il pari vale un punto, potevamo anche perdere. Non mi accontento del quarto posto. La rimonta, perché eravamo sotto di due gol, dimostra che la squadra ha qualcosa dentro. I cambi? Servono per dare la svolta alle gare. Ciofani? Ha avuto un problemi alla coscia e l’ho sostituito con Semenzato», argomenta ancora.

«Gli errori difensivi? Dobbiamo lavorare e andare in campo più tranquilli. La squadra però oggi ha avuto l’approccio giusto e ha avuto la forza di passare dall’inferno al purgatorio. Ci tocca arrivare in paradiso, il campionato è ancora lungo», conclude l’allenatore barese Carrera.