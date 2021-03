Bari batte Juve Stabia 2-0. Carrera: ora più in alto

«Non abbiamo fatto nulla. Abbiamo vinto due gare di fila. Dobbiamo arrivare alla fine del torneo più in alto possibile. Oggi abbiamo fatto una buona partita": così il tecnico del Bari Massimo Carrera ha commentato la vittoria in trasferta di oggi pomeriggio contro la Juve Stabia per 0-2.

«Antenucci regista offensivo? E’ un grande giocatore, ha i tempi di gioco, è molto utile alla squadra. Il 4-2-3-1 - ha aggiunto l’allenatore barese - è un sistema recepito dalla squadra, va bene così». La gestione dell’ex tecnico dello Spartak Mosca finora sta dando buoni risultati: «Nel calcio ci vuole personalità e sacrificio: non sempre si ha la palla, spesso bisogna inseguire gli avversari. Tutti ora pensano al bene della squadra.

Le nostre punte si sacrificano? Si attacca in undici e si difende in undici e le nostre punte fanno anche molto pressing», ha concluso Carrera.