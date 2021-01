Bari calcio, arriva in prestito il bomber Cianci dal Potenza

BARI - Colpo di mercato del Bari: il club di Luigi De Laurentiis ha acquisito, con la formula del prestito, l'attaccante Pietro Cianci (classe 1996): il giocatore, barese purosangue, nella prima parte della stagione in forza al Potenza, è di proprietà del Teramo, che ha dato il via libera al trasferimento. Con i lucani ha siglato in questo torneo 10 gol in 18 gare.

I pugliesi hanno poi acquistato il cartellino dell’attaccante Niccolò Romero (classe 1992) dalla Juve Stabia e lo hanno ceduto al Potenza con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza dei lucani. Alla Juve Stabia, infine, il Bari ha ceduto a titolo definitivo il difensore classe '99 Giuseppe Esposito, mentre è stato ceduto in prestito il difensore centrale Giuseppe Polichetti (classe 2002) all’Acr Messina