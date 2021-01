Bari, calcio mercato: si lavora per 4 nuovi arrivi. Su Rolando (Reggina) è quasi fatta

BARI - Il Bari, in classifica costretto alla rincorsa della capolista Ternana, corre ai ripari sul mercato.

Nelle ultime ore si registra l’attivismo del ds Romairone per potenziare una rosa che finora non ha avuto il rendimento auspicato dalla dirigenza: si prospetta una mini rivoluzione nella rosa che deve lottare per la promozione diretta tra i cadetti. In attacco i pugliesi seguono Morello della Pergolettese, a centrocampo Giorno (Monopoli) e Rolando (Reggina), mentre in difesa il colpo potrebbe essere l’ingaggio (via Napoli) del promettente Diakitè del Teramo. Le trattative per Rolando sono alle battute finali.

In partenza, invece, il difensore Corsinelli, il mediano Hamlili e la punta Simeri: tutti e tre non rientrano nei programmi del tecnico Auteri.