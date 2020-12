Bari calcio, un mese di stop causa Covid 19 per Minelli

BARI - Un mese di sospensione dell’attività agonistica: è questo il verdetto scaturito dalla visita di idoneità alla ripresa dell’attività sportiva per il calciatore del Bari Alessandro Minelli, da ottobre indisponibile a seguito della positività al Covid. Gli esami a cui si è sottoposto il difensore (ora negativizzato) arrivato in prestito dalla Juventus, hanno riscontrato - si legge nella nota del club pugliese - «alcune lievi alterazioni del tracciato elettrocardiografico». Da qui la decisione di un nuovo stop a cui farà seguito una successiva valutazione della sua situazione clinica, imprescindibile per la ripresa dell’attività professionale. Intanto la squadra allenata da Auteri prosegue la preparazione per la trasferta contro la Paganese sul terreno del centro Allievi Guardia di Finanza: gruppo e staff è risultato negativo all’ultimo ciclo di tamponi.