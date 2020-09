Bari calcio, arriva Andreoni: firmato un triennale con i biancorossi

BARI - Primo acquisto per il Bari del nuovo corso con il tecnico Autieri: i pugliesi hanno ingaggiato il terzino destro Cristian Andreoni (Vaprio D’Adda, 30 maggio 1992). Il difensore era svincolato dall’Ascoli e ha firmato un contratto triennale. Completato l’iter legato a test e tamponi, oggi pomeriggio si è unito alla seconda seduta di allenamento del gruppo. Andreoni è cresciuto nelle giovanili del Milan e nelle ultime due stagioni in B ha vestito la maglia dell’Ascoli (15 presenze la prima stagione e 30 presenze la scorsa). Doppia seduta di allenamento a Cascia per il Bari in ritiro precampionato. Il tecnico Autieri ha curato in mattinata il lavoro tra palestra e potenziamento muscolare, primo di focalizzare l’attenzione sulla parte tattica in vista dell’adozione del modulo 3-4-3. Si è unito al gruppo l’attaccante Simeri (reduce da un infortunio alla caviglia sinistra, non ha eseguito gli esercizi con il pallone), mentre il centrocampista Bianco ha lavorato a parte a puro scopo precauzionale (per un lieve acciacco muscolare).