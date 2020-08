Bari, i primi nomi del corso Auteri: Celiento e De Risio

BARI - Sarà un Bari diverso. Forse con meno lustrini e nomi. Ma con più ardore, maggiore voglia, un assetto più funzionale sul piano del concetto di gioco. Ecco la linea che stanno tracciando il direttore sportivo Giancarlo Romairone e il tecnico Gaetano Auteri che ieri è arrivato in città unitamente a tutti i calciatori sotto contratto, per sottoporsi ai tamponi ed i test sierologici. Una prassi obbligatoria prima della partenza per il ritiro di Cascia, dove il gruppo biancorosso si tratterrà dal prossimo giovedì fino all’8 settembre.

A proposito della situazione relativa all’allenatore, va detto che il tecnico siciliano non è stato ancora ufficializzato, ma la nomina definitiva (sigillata da un contratto su base biennale) avverrà nelle prossime ore. D’altra parte, ieri la società di Luigi De Laurentiis ha comunicato l’interruzione del rapporto con Vincenzo Vivarini. A tutti gli effetti, il coach originario di Ari è stato esonerato. Non c’è stato, quindi, l’accordo sulla risoluzione del vincolo in scadenza nel 2021. Una soluzione non proprio ideale per entrambe le parti, poiché il Bari dovrà corrispondere un’intera stagione di ingaggio, così come Vivarini al momento non potrà allenare altrove. Scontato che la situazione possa comunque evolversi nelle prossime settimane. Soprattutto se il trainer abruzzese dovesse ricevere un’offerta che ritenesse irrinunciabile per tornare subito in pista.

Da oggi, in ogni caso, scatterà l’era Auteri che dovrebbe circondarsi di alcuni collaboratori storici quali il vice Lorenzo Cassia ed il preparatore dei portieri Luca Aprile. Come preparatori atletici potrebbero arrivare Giuseppe Di Mauro e Gino Mondilla, ma sono al vaglio anche altre ipotesi. Da definire anche il destino di Franco Brienza (potrebbe non proseguire il suo percorso da ambasciatore del club) e Luca Cacioli (dopo aver vissuto la serie D da calciatore, è stato collaboratore tecnico prima di Cornacchini, poi di Vivarini). Dovrebbe in ogni caso restare a bordo Roberto Maurantonio (in queste due stagioni è stato preparatore dei portieri) che potrebbe affiancare Romairone nell’attività di scouting.

Una volta composto lo staff tecnico, bisognerà tuffarsi in un mercato che si preannuncia complicatissimo, dato il limite della lista che impone non più di 22 calciatori per club. Attualmente, il Bari ne conta già 25. Quindi, la priorità di Auteri sarà sfruttare al meglio i primi giorni di ritiro per capire da quale base ripartire e chi, invece, potrà essere sacrificato. Nonostante abbia alcune richieste in serie B, sembra che Filippo Costa sia parte integrante del futuro. Punti fermi dovrebbero essere anche capitan Di Cesare, Sabbione, Perrotta, Hamlili, Bianco, Maita e Simeri (in procinto di rinnovare il contratto). Alcuni elementi che sono andati a corrente alternata nell’ultimo torneo proveranno a rimontare posizioni (Berra, Terrani, D’Ursi per fare qualche esempio), ma qualche big potrebbe partire (Schiavone e Scavone in bilico).

Un discorso a parte merita Antenucci: una punta di diamante teoricamente intoccabile, a condizione che sia parte integrante nel calcio di Auteri e non un lusso di difficile collocazione. Nella stessa direzione saranno calibrati i rinforzi, cercando elementi in grado di incarnare al meglio le doti tecnico-tattiche cercate dal coach di Floridia. Il primo colpo potrebbe essere la punta esterna Lorenzo Candellone, di proprietà del Torino, ma proveniente dal Pordenone. Più complicata la pista per Marco Armellino, centrocampista di cui il Monza non vorrebbe privarsi. Spiccano, inoltre, due profili che sarebbero particolarmente graditi ad Auteri. Si tratta del centrocampista centrale Carlo De Risio (29 anni), nonché del terzino destro Daniele Celiento, 26 anni: entrambi sono in forza al Catanzaro e lo scorso anno furono pedine fondamentali nello scacchiere del mister siciliano. Che, però, da profondo conoscitore della categoria e del girone C in particolare, ha molti alti profili sotto osservazione.