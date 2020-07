Bari calcio, Schiavone: «In campo sempre per vincere»

BARI - «Ci stiamo preparando bene, siamo concentrati cercando di tenere lontana ansia e tensione. Dobbiamo andare in campo sempre per vincere, senza calcoli o speculazioni": così Andrea Schiavone, centrocampista del Bari, presenta lo sprint delle finali promozione dei pugliesi, che scenderanno in campo per la prima gara il 13 luglio. «Essendo sfide secche - aggiunge sui canali online del club - servirà essere concentrati per tutti i 90': non c'è margine d’errore. Siamo consapevoli e orgogliosi di rappresentare una piazza tanto importante e sappiamo quanta aspettativa c'è». Sicuri che Bari sia la squadra da battere: «Per tutti siamo i favoriti, può essere sintomo di timore da parte degli altri. Per ora sono solo parole. Il campo sarà l’unico giudice. Come i miei compagni, sono a Bari per fare qualcosa di molto importante», conclude Schiavone.