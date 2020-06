Bari calcio, addio a Gigi Frisini ex biancorosso e dirigente sportivo

BARI - E’ morto a 77 anni l’ex calciatore del Bari Gigi Frisini. Dirigente sportivo, era un apprezzato commentatore sportivo, nonché promotore dell’associazione 'Lo stadio dei sognì e di numerose iniziative di solidarietà con le vecchie glorie biancorosse. Negli ultimi anni era stato in prima linea al fianco dell’amministrazione comunale nel progetto di un museo dello sport barese.

Aveva iniziato nelle giovanili del Bari negli anni sessanta. Si definiva con l’autoironia che lo contraddistingueva «un antico romantico del calcio, quando era solo passione. Ero molto scarso come giocatore, ma avevo carisma e ho sempre fatto il capitano in tutte le squadre in cui ho giocato. Ho finito di indossare le scarpe con i tacchetti a 37 anni...».

I funerali si terranno domani alle 16,30 nella Cattedrale.