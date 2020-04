Bari calcio ricorda la promozione in Serie C: «Ora obiettivo è la B»

BARI - «Esattamente un anno stavamo festeggiando la vittoria del campionato, con trasferte infinite. Speriamo con tutto il cuore di tornare al più presto in campo perché abbiamo un obiettivo da raggiungere a tutti i costi. Un saluto a tutti i tifosi della Bari». Così il capitano del Bari, Valerio Di Cesare, ha ricordato sulla pagina ufficiale della società la promozione in serie C conquistata il 18 aprile del 2019 dalla squadra vittoriosa sul campo del Troina, in Sicilia.

Oggi il club ha postato anche i video-saluti di Marfella, Hamlili e Simeri (autore del gol promozione) pilastri del gruppo che spera di contendere alla Reggina la promozione in serie B.