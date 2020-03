Bari calcio, il portiere Marfella «La quarantena tra allenamenti e play, state a casa»

BARI - «State a casa, insieme ce la faremo»: il portiere del Bari Davide Marfella, protagonista nello scorso campionato della promozione dalla D alla Serie C, è intervenuto sui canali social del club nella campagna di sensibilizzazione contro la diffusione del coronavirus. Il giocatore ha risposto poi alle domande dei tifosi: «Questi giorni di quarantena - ha detto - li passo allenandomi, giocando alla 'play' e tenendomi in contatto con la mia famiglia, la mia fidanzata e i miei amici tramite videochiamate. Riti scaramantici pre-gara? Mi faccio il segno croce e spero che vada tutto bene questo sì'.». Poi l'appello: «Sono certo che supereremo questo momento, restando a casa e non perdendoci d’animo».