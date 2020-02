Bari, Monopoli e Potenza: il secondo posto infiamma

Quasi un paradosso. Non perdere mai e ritrovarsi a dieci punti dal primo posto, ad un passo dall’addio alla promozione diretta. Solo la matematica tiene il Bari ancora in corsa per la vittoria del girone C di serie C. La logica, invece, consiglia di accantonare le illusioni più dolci. Perché la Reggina capolista sta tenendo un passo evidentemente insostenibile per i galletti, nonostante l’ammirevole continuità rappresentata da 23 risultati utili, suddivisi in 13 vittorie e dieci pareggi.

La truppa di Vincenzo Vivarini, però, avrebbe avuto bisogno di una lunga serie di colpi pieni. Proprio come è riuscito ai calabresi, capaci di inanellare addirittura undici successi consecutivi, dalla nona alla 19esima giornata del girone di andata. In quel frangente, gli amaranto hanno scavato l’abisso di dieci lunghezze dai galletti. Che, dopo il giro di boa, non sono riusciti ad approfittare del calo dei rivali, incappati in due sconfitte ed altrettanti pareggi, compreso quello nello scontro diretto con i pugliesi.

Tuttavia, Di Cesare e compagni nel frattempo non hanno alzato la marcia: il ritmo pur in perfetta media inglese di vittoria in casa e pareggio in trasferta ha riportato la distanza all’identica misura in cui era a Natale. Ora, però, mancano soltanto dieci turni al termine della regular season: il tempo per ipotizzare una clamorosa rimonta è agli sgoccioli. I numeri, peraltro, raramente tradiscono. In un campionato che elegge una sola squadra nell’era dei tre punti a vittoria, macinare successi è la regola.

A parità di sconfitte (due), la Reggina ha tramutato cinque degli undici pareggi del Bari in risultati pieni. Ha vinto di più anche il Monopoli (terzo) che, nonostante ben otto ko, ha solo due punti in meno dei galletti. Lo stesso Potenza ha lo stesso numero di successi dei biancorossi e, pur avendo perso quattro volte in più, segue a soli quattro gradini di distanza. D’altra parte, i biancorossi non sarebbero primi nemmeno nei gironi A e B. Il Monza, nonostante un match disputato in meno, ha comunque cinque punti più del Bari. Ragionamento analogo per il Vicenza. Ed in entrambi i casi, pesano le 18 affermazioni complessive, rispetto alle 15 dei pugliesi. La truppa di Vivarini, inoltre, ha smarrito parte delle sue peculiarità. Su nove turni del ritorno, appena due volte la porta di Frattali è rimasta inviolata. Una media peggiore rispetto agli undici clean sheet in 19 turni d’andata. Non solo. Una volta passato in vantaggio, il Bari solitamente riusciva a condurre in porto la gara: all’andata, le rimonte subite furono quattro in tutto (contro Monopoli, Avellino, Vibonese e Teramo), mentre ora sono già tre (contro Monopoli, Cavese e Ternana) in appena nove giornate. Conservare il secondo posto è la missione da non fallire, in modo da presentarsi ai playoff nella migliore posizione possibile, ovvero direttamente dai quarti di finale, senza smarrire energie in pericolosi turni ad eliminazione diretta. Il calendario è amaro: trasferte a Catanzaro e Potenza. Occorre scuotersi. La serie B si può conquistare anche attraverso i playoff.