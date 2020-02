Cavese-Bari 0-0 (parziale pt)

35' Ciofani per Scavone, che non impatta e commette fallo.

32' Cross di Laribi. Bisogno in presa sicura.

28' Tentativo di Schiavone. Pallone sul fondo.

23' Ammonito Scavone per un fallo su Russotto.

18' Soluzione dalla distanza di Antenucci. Palla alta.

9' Bari vicino al vantaggio con un colpo di testa di Di Cesare dagli sviluppi di una punizione di Costa. Il portiere Bisogno salva coi piedi sulla linea.

1' Partita iniziata. Bari in divisa rossa che attacca da destra verso sinistra rispetto alla tribuna coperta. Calcio d'inizio affidato alla Cavese.

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Terreno sintetico non in buone condizioni.

Questo il Bari che tra meno di mezzora sfiderà la Cavese al Menti di Castellammare di Stabia per la 27ma giornata del campionato di C: Frattali in porta. Dietro Ciofani, DI Cesare, Sabbione e Costa. In mezzo, Scavone, Bianco e Schiavone. Laribi dietro Simeri e Antenucci.

In panchina Marfella, Liso, Perrotta, Hamlili, Costantino, Corsinelli, D'Ursi, Pinto, Folorunsho, Berra, Terrani e Maita.

La Cavese di Campilongo gioca con Bisogno, Castagna, Di Roberto, Sainz Maza, Marzupio, Bulevardi, Marzorati, Spaltro, Matino, Russotto e Ricchi.

Nella tarda mattinata, da registrare pesanti scontri tra circa duecento tifosi biancorossi diretti in Campania e sostenitori del Lecce con destinazione Roma per la sfida dei giallorossi all'Olimpico. Nella zona dell'ofantino, sono stati circondati dei pullmini con bordo una ventina di tifosi salentini. Mezzi poi incendiati con alcune torce. La Ssc Bari ha preso le distanze dall'accaduto condannando lo stesso con un comunicato ufficiale.

Contro la Cavese, oggi alle ore 15 sul neutro di Castellammare di Stabia, il Bari di Vivarini insegue nuovi record da aggiungere allo score totalizzato sinora in regular season. Nel mirino la 16ma vittoria stagionale ed il 22mo risultato utile consecutivo (mister Vivarini è ancora imbattuto). Per questa sfida ai campani della 27ma giornata di C, i biancorossi sperano anche di accorciare il gap di sei punti dalla capolista Reggina.

Dopo l’allenamento di ieri pomeriggio, diramata la lista dei 23 convocati: tornano a disposizione Perrotta, dopo il turno di squalifica, e Hamlili, dopo la frattura alla clavicola.

La probabile formazione: Marfella tra i pali. Dietro Ciofani, Perrotta, Di Cesare e Costa. Maita, Bianco e uno tra Hamlili, Schiavone e Scavone nel rombo di centrocampo completato da Laribi dietro le due punte che – salvo sorprese – dovrebbero essere Antenucci e Simeri. Quest’ultimo, infatti, ha avuto un piccolo fastidio ma è rientrato. Piccoli acciacchi anche per D'Ursi e Maita. Tutti comunque arruolabili.

Arbitra Matteo Gualtieri della sezione di Asti. Assistenti Davide Moro e Alberto Zampese. Nessun precedente tra il fischietto piemontese ed i biancorossi.