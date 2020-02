Bari, mister Vivarini srpona i suoi: «Siamo nel momento clou del torneo»

BARI - «A Castellamare? Siamo arrivati al momento più importante del campionato. Da qui a un mese si deve accorciare la classifica e dare il massimo. La squadra sta bene, dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni e alla vittoria con il Picerno. C'è bisogno di essere al top con la Cavese»: così ha presentato la sfida in trasferta contro la Cavese il tecnico del Bari Vincenzo Vivarini.

«Fuori casa - ha aggiunto - c'è bisogno di qualcosa in più, perché i nostri avversari sono galvanizzati dai propri tifosi. Si parte con serenità e tranquillità e con la cattiveria e determinazione che non deve mancare».

«Abbiamo lavorato per avere più facilità nel «ripulire» il gioco. Dobbiamo metterla sempre sul piano tecnico e del gioco, incanalando le partite secondo il nostro disegno. Con Reggina e Monopoli sono venute meno queste prerogative, e dobbiamo tornare sulla strada giusta. Domenica con il Picerno in difesa non abbiamo concesso niente...», ha chiarito Vivarini.

Con tre partite in sette giorni, il tecnico potrebbe ricorrere al turn over: «Chiunque fa parte della rose deve essere considerato un titolare. Siamo al momento clou del campionato. A marzo o aprile si decidono i giochi e noi ci siamo. Hamlili è convocato, Simeri ha avuto un piccolo problema, ora rientrato», ha concluso Vivarini.