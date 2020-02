Bari calcio, Schiavone: «La Reggina allunga ma torneo è aperto»

BARI - «La Reggina ha allungato di due punti ma noi dobbiamo pensare al nostro percorso e alla nostra crescita. Il campionato non finisce oggi»: così commenta la classifica del girone C il centrocampista del Bari Andrea Schiavone, dopo la frenata dei biancorossi con il pari esterno in casa del Monopoli e la conquista di altri due punti di vantaggio da parte della capolista calabrese.

«Contro i biancoverdi potevamo fare qualcosa di più. Abbiamo trovato un Monopoli agguerrito - aggiunge Schiavone - ma non abbiamo mai subito la supremazia avversaria, disputando un ottimo primo tempo. Siamo scesi in campo con grinta e qualità. Ci siamo un pò fatti scoraggiare dal gol subito e nella ripresa non abbiamo giocato con lo stesso piglio».

«Dobbiamo tenere di più la palla, facendo correre di più gli avversari e cercando le imbucate per gli attaccanti. Mi trovo bene sia da centrale davanti alla difesa che da mezzala, anche se ho fatto il play tutta la mia carriera», spiega ancora il centrocampista.

«Il Picerno, avversario di domenica prossima, non va sottovalutato - conclude Schiavone - ma in queste partite dobbiamo trovare la consapevolezza per provare a vincerle tutte fino alla fine».