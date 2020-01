Bari calcio, Costa: «Da ora per noi ogni gara è una finale»

BARI - «Ora, indipendentemente dagli avversari, per noi saranno tutte finali, non possiamo sbagliare nulla, scendendo in campo e cercando di fare tutto il possibile per portare a casa sempre i tre punti. Ci crediamo fortemente, vogliamo raggiungere il nostro obiettivo": il Bari, uscito indenne dalla sfida al Granillo con la capolista Reggina, sogna la promozione e su questa linea arrivano le dichiarazioni del terzino Filippo Costa, convinto che la serie B sia un traguardo a portata di mano.

Poi l’ex Spal commenta il pareggio in Calabria contro i granata: «A Reggio è stata una partita dura, tosta, dove erano in palio punti molto pesanti. In questo tipo di partite è difficile vedere bel calcio. Noi siamo stati bravi a soffrire nel finale, non abbiamo mollato, riuscendo a trovare un gol importantissimo che ci ha permesso di mantenere le distanze invariate dalla vetta». Sul piano personale Costa si sta applicando per migliorare la fase difensiva, ritagliandosi un posto d’eccezione nella rosa di Vivarini:

«Ora tocca a me ripagare la fiducia del Mister continuando a lavorare», conclude.

La squadra riprende oggi pomeriggio la preparazione in vista della gara di domenica contro la Virtus Francavilla: l'allenamento sarà a porte chiuse al San Nicola per i lavori di manutenzione al terreno dell’antistadio.