Viterbese-Bari: 1-0 parziale pt

16' Punizione da venti metri per il Bari. Tira Schiavone, palla sulla barriera. Angolo per gli ospiti

14' Bari che con fatica cerca spazio nella metà campo avversaria. Viterbese tutta arroccata in difesa per ripartire in contropiede.

5' GOL Viterbese in vantaggio con Bensaja che trova il destro giusto su una palla vagante al limite dell'area barese. Frattali in tuffo non intercetta.

1' Si parte. Bari in casacca bianca e risvolti rossi. Viterbese in divisa nera. Pugliesi che attaccano da sinistra verso destra rispetto alla tribuna centrale. Terreno di gioco in discrete condizioni. Presenti circa duemila spettatori, un migliaio i tifosi biancorossi.

Tutto pronto allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo per il match della 21ma giornata - seconda del ritorno - tra i padroni di casa laziali ed il Bari di Vivarini. Per la sfida alla squadra di Antonio Calabro, i biancorossi scelgono il 4-3-1-2. In difesa, dalla squalifica rientra il capitano Di Cesare che ricompone la coppia centrale con Sabbione. Berra a destra e Perrotta a sinistra. In mediana, conferma per Bianco, Hamlili e Schiavone. Terrani sulla trequarti a supporto del tandem Simeri e Antenucci.

A disposizione Marfella, Liso, Costa, Esposito, Awua, Corsinelli, D'Ursi, Kupisz, Ferrari, Folorunsho, Scavone.

Viterbese falcidiata di assenze (sette tra squalificati e infortunati) e in campo con questo 3-5-2:

Pini, Markic, Baschirotto, Bezziccheri, Besea, Milillo, Errico, Molinaro, Bianchi, Bensaja e Culina. In panchina Maraolo, Menghi Emanuele, Zanoli, Urso, Ricci, Bunino, Vitali, Sibilia, Menghi Matteo.

Arbitro: Sig. Luca Zufferli (Udine) - Assistenti: Sig. Francesco Cortese (Palermo) - Sig. Francesco Perrelli (Isernia).

Con in mente la sconfitta della capolista Reggina - per 3-0 a Cava dei Tirreni - il Bari di Vincenzo Vivarini lancia la sfida a distanza ai calabresi capolista del girone C di serie C tentando un primo avvicinamento i calabresi (ad oggi, sono 10 i punti di ritardo) nella prima sfida del 2020 in casa Viterbese.

Per la sfida della seconda di ritorno - stadio Enrico Rocchi, ore 15 - i biancorossi si presentano con una serie utile consecutiva di 14 turni. Ventidue gli arruolati. Tra questi anche Di Cesare e Scavone, assenti nell'ultima gara di campionato dello scorso 15 dicembre a Caserta. Non in lista Neglia (piace all'Avellino) e Cascione, entrambi infortunati. Da valutare le condizioni non ottimali di Di Cesare che potrebbe indurre a confermare lo schieramento difensivo dell'ultimo match del 2019 con Frattali in porta, Berra, Sabbione, Perrotta e Costa in retrovia. A centrocampo Hamlili, Bianco e uno tra Schiavone e Scavone. In attesa di rinforzi dal mercato, Terrani si candida dietro le punte Simeri e Antenucci.

Nella Viterbese dell'ex tecnico del Francavilla Antonio Calabro, tantissimi gli assenti: gli squalificati Atanasov, De Giorgi e Tounkara (doppietta nel match di andata vinto al San Nicola) più gli infortunati De Falco, Palermo, Antezza, Simonelli e Volpe.

