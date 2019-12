Bari, operazione aggancio al Potenza. Segui la diretta dalle 17.30

Diciottesima giornata e penultimo atto del girone di andata di C per il Bari di Vivarini che ospita il Potenza per il terz'ultimo appuntamento del 2019. Big match del San Nicola che davanti al pubblico delle grandi occasioni (sold out il settore ospiti con 1300 biglietti venduti) mette di fronte i lucani di Giuseppe Raffale - reduci da quattro successi consecutivi e vice capolista con 36 punti - ed i biancorossi pugliesi - in serie utile da 12 turni e quinti della classe a meno tre dai potentini.

«L'operazione aggancio» impone ai baresi di accelerare il trend interno (in casa hanno ottenuto solo 3 vittorie, l'ultima risale addirittura al 23 ottobre: 2-0 al Catanzaro). Occhio al Potenza che lontano dal «Viviani» si è già imposto in 5 occasioni su 8 totali. Gruppo al gran completo per Vincenzo Vivarini. Nella lista dei 25 convocati diramata al termine della rifinitura di ieri alla presenza del presidente Luigi De Laurentiis torna a disposizione anche Filippo Costa. Imbarazzo della scelta e svariate soluzioni tattiche a disposizione, quindi, per il mister dei galletti. Direzione di gara affidata a Daniele Paterna di Teramo.

LA DIRETTA DEL MATCH