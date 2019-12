Dopo 43 anni lo scontro tra Bari e Potenza: vincono i biancorossi per 2-1

BARI - Dopo 43 anni il Bari e il Potenza si scontrano di nuovo sul campo: la vittoria è dei biancorossi per 2-1. Il match giocato in casa per i galletti allo Stadio San Nicola è d’alta classifica nel girone meridionale di serie C. Sono i biancorossi a spuntarla, vincendo per 2-1 la gara del San Nicola e conquistando tre punti preziosissimi. Le reti tutte nel primo tempo. Apre Simeri al 19/mo con un colpo di testa ravvicinato su assist millimetrico di Hamlili. Il video commento di Pierpaolo Paterno.