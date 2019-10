Bari calcio, Schiavone recuperato per il match contro la Cavese

BARI - Buone notizie per il tecnico del Bari Vivarini: è tornato a pieno titolo in gruppo il centrocampista Andrea Schiavone. L’ex Venezia, cresciuto nella Juve, sarà disponibile per la gara di campionato in programma domenica al San Nicola con la Cavese. Proseguono il lavoro a parte i centrocampisti Scavone e Folurunsho, e la punta D’Ursi. Domani è previsto un allenamento a porte chiuse.

Il club, con una nota, ha comunicato ai tifosi «è necessario ritirate le Fan card in giacenza dalla passata stagione ('18-'19) o sottoscritte fino al 26 agosto (compreso) presso la biglietteria 'Porta 22' nei giorni. Per coloro che hanno sottoscritto la fan card entro il 26 agosto o nella passata stagione, non sarà possibile accedere allo stadio utilizzando il supporto cartaceo provvisorio».