Il Qatar vuole comprare il Napoli? Sul tavolo pronti 600 milioni di euro

Continuano a rincorrersi voci ed indiscrezioni, sull’ipotesi di vendita, da parte della famiglia De Laurentiis, del Napoli calcio. L’ultima novità, circolata negli ambienti partenopei, parla di un interessamento verso il Napoli della ricchissima famiglia Al-Thani del Qatar, che avrebbe messo sul piatto una cifra vicina ai 600 milioni di euro. È evidente che, se l’indiscrezione fosse confermata, la famiglia De Laurentiis potrebbe decidere di continuare la propria avventura calcistica in Italia solo ed esclusivamente con il Bari.

Gli Al-Thani, famiglia reale del Qatar, attraverso la Qatar Investment Authority, fondo sovrano di investimenti, e la Qatar Sports Investment, hanno già gestito importanti operazioni finanziarie legate al mondo del calcio. Una per tutte è l’acquisto del PSG, nel 2011, con investimenti importanti che hanno portato la squadra della capitale transalpina ai vertici del calcio europeo. Investimenti che sono stati possibili anche grazie ai suntuosi aumenti di capitale eseguiti dal main sponsor Fly Emirates che ha versato nelle casse della società francese tra i 25 ed i 30 milioni all’anno, facendo lievitare il fatturato del PSG oltre i 500 milioni nella stagione 2017-2018. Fatturato che continuerà a crescere grazie al prossimo main sponsor, la Accor Live Limitless, catena alberghiera con oltre 4.800 strutture in tutto il mondo, che porterà nelle casse del PSG 50 milioni di euro a stagione.

Gli interessi mostrati dalla Qatar Investment Authority verso la Roma in Italia e il Leeds, il Nottingham Forrest e l’Aston Villa in Inghilterra, è segno evidente che il ricco Qatar vuole continuare ad investire nel calcio.

In quest’ottica si è parlato anche di un interessamento verso la Fiorentina, anche se esiste ormai un accordo preliminare tra i Della Valle e Rocco Commisso per la cessione della società.

Sarà dunque effettivamente il Napoli il prossimo obiettivo dei magnati del Qatar?