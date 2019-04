Marfella, parate stratosferiche Simeri, motorino instancabile

Marfella 7,5

Nel recupero due parate stratosferiche. E timbra il successo che vale la promozione matematica.

Turi 6,5

Prova gagliarda del ragazzino barese. Bada al sodo: su di lui non passa nessuno.

Cacioli 6,5

Il clima battagliero ne esalta le doti da marcatore spietato.

Mattera 6,5

Prova autoritaria, pulita, puntuale.

Nannini 6

Non si vede in fase di spinta, ma difende con precisione.

Aloisi 6

Contiene, senza grandi guizzi.

Langella 6,5

Ruba tanti palloni, riparte con autorità, pecca talvolta nell’ultimo passaggio.

Hamlili 6,5

Il guerriero non lesina rincorse e contrasti. Irrinunciabile nel centrocampo biancorosso.

Piovanello 6

Tenta qualche giocata, si sacrifica spesso in copertura.

Iadaresta 6

Si sfianca in un lavoro di sponde e sportellate.

Simeri 7,5

Gli tocca inseguire ogni pallone lungo che arrivi dalle sue parti. Si procura il rigore che trasforma con freddezza.

Quagliata 6

Missione compiuta con diligenza.

Cornacchini 7,5

Non fa calcoli: vuole i tre punti per chiudere la pratica. Conoscendo il clima ruvido, imposta una gara tanto pragmatica, quanto redditizia. Doveva vincere il torneo e l’ha fatto in sicurezza. Non era scontato.