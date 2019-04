Risaliamo in serie C. È la seconda volta, nella storia centenaria del Bari, che la squadra biancorossa sale in C, dopo essere stata protagonista nell’infuocato girone di serie D, all’epoca IV serie. Un raffronto dopo 65 anni, fra i due campionati, non è possibile farlo con estrema precisione di accostamenti. Questo perché nel 1953-54 il girone era sulla lunghezza di 30 partite mentre stavolta è di 34. C’è di più: mentre oggi la prima del girone sale direttamente in C, nel 1954 dopo il primo posto si fu costretti (per il famosissimo «Lodo Barassi») a effettuare un supplemento di campionato per assegnare la promozione a due delle quattro concorrenti prime classificate. Il Bari, perciò, fu costretto ad affrontare le prime degli altri gironi del centro-sud, vale a dire Foggia, Prato e Colleferro. Contemporaneamente, anche per il «centro-nord» dovettero affrontarsi Cremonese, Bolzano, Aosta e Verbania. Il Bari, quindi, per risalire in C (ormai a girone unico) dopo un torneo di serie D difficilissimo, fu costretto ad affrontare altre importanti e decisive prove per ottenere la promozione assieme alla seconda del mini-girone che vide proprio i biancorossi imporsi 3-3 e 5-2 sul Foggia, pareggiare due volte con il Colleferro (1-1 e 2-2) e vincere e perdere (1-0 e 0-3) col Prato. Risultati che portarono alla pari con 8 punti, Bari, Colleferro e Prato, tutti vincitori sul Foggia. Fu necessario, quindi, un ulteriore supplemento di spareggi che vide il Bari pareggiare prima col Prato con un gol (1-1) di Cancellieri all’89’ sul neutro di Roma e vincere contro il Colleferro per 2-1 al Vomero di Napoli. Solo dopo tali «supplementari», il Bari sbarcava in C assieme al Prato mentre sull'altra sponda erano promosse Cremonese e Bolzano. Per il titolo di campione d’Italia di IV serie, il Bari fu protagonista e vincitore pareggiando a Cremona e vincendo il ritorno al «della Vittoria». Rimane un pezzo della lunga storia del Bari calcio, un periodo vissuto da sconfitto ma con il rilancio della squadra che nel girone di ritorno, prima dei «supplementari» per spareggi, avverti una certa flessione, come del resto è accaduto stavolta.