Cambierà, la formazione biancorossa, priva di tre big: Di Cesare è squalificato, Brienza e Neglia infortunati. E allora, è possibile che Cornacchini scelga le due punte pure, disegnando un 4-4-2: scontata, quindi, la presenza di Simeri che dovrebbe essere affiancato da Iadaresta, in vantaggio su Pozzebon. In difesa, invece, Cacioli sostituirà Di Cesare formando il tandem centrale con Mattera, mentre Turi è in odore di conferma a destra e Quagliata a sinistra. A centrocampo ci saranno Hamlili e Bolzoni, con Piovanello e Floriano esterni. Settanta i biglietti messi a disposizione dei sostenitori baresi che, per raggiungere Troina, avranno a disposizione un intero traghetto loro dedicato, con partenza alle 11 da Villa San Giovanni.