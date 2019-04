Troina-Bari, Cornacchini senza Di Cesare, Brienza e Neglia

«Siamo alle battute finali di un campionato che ci ha visti sempre in testa alla classifica e che, come ho detto più volte, anche per questo è stato logorante». Lo ha detto l'allenatore del Bari, Giovanni Cornacchini, alla vigilia della partita in trasferta dei biancorossi contro il Troina. «E' sicuramente una partita importante - ha detto -, anche se credo lo sia stata più quella contro il Portici. Questa è una squadra che ha dimostrato a più riprese di avere una grande personalità. Il traguardo è davvero a un passo e tocca a noi ora fare lo sprint finale, ma mantenendo il giusto nervosismo che ci aiuta a restare svegli. Serve soprattutto lucidità in questo momento: calma, pazienza e lucidità».

Cornacchini dovrà fare a mano di Di Cesare (squalificato), nonchè di Brienza e Neglia per qualche problema fisico. Sul modulo da scegliere (se il 4-4-2- oppure no), il mister non si sbilancia. «In questi giorni abbiamo provato varie soluzioni. Ci sono giocatori in rosa che mi consentirebbero di partire con lo stesso modulo, ma l’ho detto più volte: il modulo poi lo adatti anche in base all’andamento della partita».