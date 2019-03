Ci saranno sicuramente avvicendamenti nella formazione biancorossa in vista del prossimo turno di campionato in trasferta contro la Palmese. Le assenze scontate di Zaccaria Hamlili, per squalifica, e di Andrea Feola ancora indisponibile costringeranno mister Cornacchini a delle scelte diverse. Potrebbe tornare in auge Langella, poco utilizzato da ”under” nelle ultime giornate, o si potrebbe optare per il modulo visto all’opera nell’ultima mezzora del secondo tempo della partita contro il Castrovillari con il capitano Franco Brienza impegnato da centrocampista. In quest’ultimo caso potrebbe rientrare dal primo minuto Samuele Neglia. Anche in difesa potrebbero esserci degli avvicendamenti con l’impiego di Cacioli al centro insieme a Di Cesare, e con lo spostamento sull’out di destra di Mattera al posto del balbettante Bianchi.