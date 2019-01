Il Bari primo in classifica sfida la Sancataldese per consolidare ancora di più il primo posto in classifica del girone I di serie D. La compagine siciliana, tra l'altro, ha appena ufficializzato l'acquisto di un difensore dal nome celebre: è Mattia Lucarelli, 19 anni, figlio dell'ex bomber Cristiano.

MINUTO DI SILENZIO PER LA MORTE DI MASINGA - Verrà osservato un minuto di silenzio e raccoglimento oggi prima del fischio d’inizio della gara per ricordare il calciatore dei pugliesi Phil Masinga, indimenticato bomber sudafricano, scomparso a 49 anni per una grave malattia nel suo paese.

Philemon Masinga, classe 1969, arrivò al Bari dalla Salernitana (aveva giocato anche in Inghilterra nel Leeds United e in Svizzera nel San Gallo oltre che nella nazionale del suo paese), e disputò in biancorosso quattro campionati in serie A dal 1997 al 2001 con in panchina Eugenio Fascetti, siglando ben 24 reti in 75 gare, e fu protagonista di memorabili prestazioni a San Siro contro Inter e Milan al punto da diventare beniamino della curva nord

Sancataldese-Bari, le formazioni

Sancataldese (4-3-3): Franza, Longo, Di Marco, Cossentino, Lucarelli; Bruno, Calabrese, Di Stefano; Montalbano, Ficarrotta, Mosca.

Bari (4-4-2): Marfella, Aloisi, Cacioli, Di Cesare, Mattera; Piovanello, Langella, Bolzoni, Floriano; Iadaresta, Neglia.

7': Nel Bari ammonito Di Cesare, nella Sancataldese Montalbano, entrambi per proteste

8': Gol della Sancataldese: Ficarrotta trasforma direttamente una punizione dal limite. Sancataldese-Bari 1-0

22' Gol del Bari: Floriano sfonda a sinistra e mette al centro dove arriva puntuale Neglia a spingere in rete. Sancataldese-Bari 1-1

43' Nel Bari ammonito Bolzoni

Finito il primo tempo. Sancataldese-Bari 1-1

Cominciata la ripresa: al 55' gran tiro di Floriano deviato in corner da Franza

64': nel Bari ammonito Cacioli

66': gol del Bari: Aloisi va via a destra e sforna l'assist perfetto per Floriano che sotto rete non sbaglia. Sancataldese-Bari 1-2

67': doppio cambio nella Sancataldese: entrano Florio e Gueye ed escono Cossentino e Mosca

71' Nel Bari entrano Simeri e Feola al posto di Iadaresta e Neglia

74: Clamorosa chance per la Sancataldese: Ficarrotta arriva a tu per tu con Marfella, bravissimo in uscitae la palla con la mano, ma l'arbitro considera il gesto involontario e non concede il penalty ai siciliani

78' Altra incredibile opportunità per la Sancataldese: Sicurella colpisce il palo con un sinistro a volo, sulla respinta Aloisi colpisce con la mano, ma l'arbitro considera il gesto involontario e non assegna il rigore

83' Sancataldese ancora pericolosa: Marfella devia in corner il tiro di Montalbano

84' Soffre maledettamente il Bari: gran tiro a volo di Ficarrotta, notevole la respinta in corner di Marfella

87' Ancora doppio cambio nel Bari: escono Floriano e Piovanello, entrano Quagliata e Bollino

88' Nella Sancataldese ammonito Lucarelli

90' Gioco ancora fermo dopo il fallo di Lucarelli su Aloisi: insorge la panchina biancorossa e viene espulso Piovanello per proteste

94': Nella Sancataldese ammonito Bruno

Termina la partita. Sancataldese-Bari 1-2. Il Bari conquista il 19esimo risultato utile di fila e resta saldamente in testa al girone I di serie D