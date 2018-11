Bari - Città di Messina: segui la diretta

Bari senza il terzino Aloisi (infortunato), il difensore Mattera e l’attaccante Pozzebon (squalificati) contro il Città di Messina: con queste tre defezioni il tecnico dei pugliesi Giovanni Cornacchini sfida i siciliani, gara che potrebbe - in caso di vittoria - consolidare il primato del club di Luigi De Laurentiis nel girone I della Serie D.

Bari-Città di Messina le formazioni

Bari (4-2-3-1): Marfella, Turi, Cacioli, Di Cesare, Nannini; Hamlili, Bolzoni; Piovanello, Brienza, Floriano; Simeri.

Città di Messina (3-5-2): Paterniti, Bellopede, Berra, Bombarda; Fofana, Cangemi, Cardia, Ferraù, Fragapane; Codagnone, Di Vincenzo.

Primi 15' di studio: il Bari prova ad incidere, ma fa fatica a penetrare la folta difesa del Città di Messina

27': Nel Città di Messina ammonito Fofana

32': Bari alla conclusione con Piovanello, para Paterniti

33': Gol del Bari: Brienza inventa per Simeri che mette al centro per Floriano bravo a spingere in rete a porta vuota. Bari- Città di Messina 1-0

43': Bari vicino al raddoppio: Hamlili servito da Brienza calcia, ma Paterniti devia

Finito il primo tempo: Bari-Città di Messina 1-0

Comincia la ripresa: al 3' Floriano si libera in area, ma calcia alto da buona posizione

8': Ancora Bari vicino al gol: il tiro di Simeri termina appena a lato