Giovani, dalla Regione Puglia 4mln per spazi pubblici ai Comuni

BARI - Sono 14 i comuni pugliesi i cui progetti sono stati finanziati nell’ambito del primo avviso di «Galattica - Rete Giovani Puglia», la nuova misura delle Politiche giovanili della Regione Puglia e Arti, l’Agenzia regionale tecnologia e innovazione, che mira a creare una rete di luoghi fisici nei comuni pugliesi supportata da una piattaforma web per fornire alle giovani generazioni servizi per l'informazione, l’accompagnamento, il supporto all’attivazione e a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari all’interno di spazi pubblici già attivi sul territorio.

I comuni di Stornara, Nardò, San Cesario di Lecce, Scorrano, Giovinazzo, Terlizzi, San Giovanni Rotondo, Fasano, Carmiano, Galatone, Presicce Acquarica, Caprarica di Lecce, Matino e Brindisi hanno messo a disposizione un proprio spazio già attivo e riconosciuto dalle comunità giovanili all’interno del quale realizzare un programma di attività e servizi territoriali per i giovani. «Si tratta di un’occasione unica - ha commentato l'assessore alle Politiche giovanili, Alessandro Delli Noci - per mettere in pratica quello che troppo spesso si dice solo a parole, vale a dire dare protagonismo ai ragazzi e alle ragazze pugliesi, supportarli concretamente nel loro percorso di costruzione di un progetto di vita in Puglia, nella loro terra. Galattica, il nuovo programma delle Politiche giovanili nasce da un percorso partecipativo che ha coinvolto oltre 4mila giovani». Con 3 milioni di euro, la Regione finanzia progetti di importo massimo pari a 50mila euro, di cui fino a 30mila euro finalizzati allo start up del servizio e fino a 20mila euro destinati a sostenere il Piano locale di interventi di ciascun Nodo.