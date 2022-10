Green community Jonico-Adriatica in Puglia: «Una scommessa vinta»

BARI - La notizia del finanziamento lascia spazio all'entusiasmo. La Green community Jonico-Adriatica è la prima comunità in Puglia destinataria delle risorse del Pnrr. A sottolinearlo è la Regione, che sottolinea come la Community Jonico Adriatica, nata dall’unione di dieci comuni, potrà attuare, con un importo di 2.388.007 euro, il proprio piano di sviluppo sostenibile dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale.

La Puglia ha partecipato con sette progetti di comuni e unioni di comuni all’avviso pubblico. «La nostra Regione, quindi - fa sapere l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia - si appresta ad attuare la strategia nazionale delle Green Communities attraverso un approccio partecipato e dal basso che ha visto coinvolte, per la realizzazione di un progetto di sviluppo sostenibile, comunità, imprese, persone, associazioni e Regione. Questo risultato ci conferma, ancora una volta, la validità delle nostre proposte progettuali, particolarmente apprezzate in fase di valutazione da parte degli organismi competenti e che soprattutto permettono di non perdere risorse per lo sviluppo del territorio».