Incidente pericoloso a Foggia: a terra ma cosciente un centauro

FOGGIA - Un sinistro pericoloso che avrebbe avuto conseguenze irreparabili. Si è verificato quest'oggi pomeriggio, alle 13.30, nei pressi della scuola «Dante» in via Sant'Anfolso Maria dè Liguori, su uno dei tanti rettilinei ad alta velocità presenti nella città di Foggia. Lo scontro, probabilmente per una mancata precedenza, tra un'auto Fiat Punto ed un centauro a bordo di uno scooter. Il motociclista è stato rimbalzato e trascinato per qualche metro sull'asfalto. Finito a terra, fortunatamente, era cosciente.

Sul posto dell'incidente stradale sono intervenuti Polizia Locale e 118.