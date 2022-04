Puglia: Tupputi, nuova agenzia per pagamenti agricoltura

Il gruppo consiliare «Con Emiliano», primo firmatario il capogruppo Giuseppe Tupputi, ha presentato oggi una proposta di legge per l’istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura della Puglia (Ageap), quale «ente strumentale istituito dalla Regione Puglia per svolgere funzioni di organismo pagatore regionale». L’obiettivo dell’agenzia «è quello di gestire gli aiuti, i contributi ed i premi comunitari previsti dalla normativa dell’Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dai fondi europei agricoli». «Troppe volte - afferma Tupputi - i nostri agricoltori si sono lamentati dei tempi troppo lunghi per ottenere i fondi europei destinati al settore e questo ci ha spinti a presentare questa proposta di legge. Vogliamo dare un aiuto concreto ad un settore così strategico per la nostra economia velocizzando i tempi di erogazione e consentendo così ai nostri agricoltori di poter lavorare più sereni. Con l’approvazione della nostra proposta, la Puglia si aggiungerebbe alle altre Regioni che già da molti anni hanno istituito le agenzie regionali come organismo pagatore».