Venti di burrasca a Pasqua e Pasquetta in Puglia: scatta l'allerta gialla

BARI - Non c'è tregua nemmeno per quest'anno: Pasqua e Pasquetta in Puglia saranno sferzate da venti di burrasca. La Protezione Civile ha appena diramato un'allerta gialla per vento della durata di 24 ore per domenica 17 aprile e lunedì 18 aprile. E così i piani di chi voleva passare le feste pasquali al mare sono andati in fumo.

Secondo le previsioni meteo le due giornate di festa saranno caratterizzate da un forte freddo in discesa dal nord-est Europa, raggiungerà i Balcani e marginalmente anche il territorio italiano.

Domenica in particolare, in Puglia, il tempo prevede venti di burrasca dai quadranti settentrionali con mareggiate lungo le coste esposte. Previsti venti di tramontana e grecale, soprattutto al sud.