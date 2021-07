Puglia: Emiliano nomina sua consigliera Grazia di Bari, capogruppo dei 5S

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha nominato la consigliera e capogruppo del M5S, Grazia Di Bari, consigliera delegata per la promozione del turismo del patrimonio, dei borghi e degli Itinerari Culturali in ottica di sostenibilità. Si tratta della seconda nomina di un pentastellato dopo quella dell’assessora al Welfare, Rosa Barone. «La promozione del territorio - dichiara Di Bari - il monitoraggio dei fondi regionali, nazionali ed europei, la qualità del sistema di accoglienza, dei posti di lavoro creati dal settore, della rete dei trasporti e dei progetti sono sempre stati temi cui ho dato grande attenzione in questi anni da consigliera regionale. Dalle azioni di monitoraggio e vigilanza, adesso si passa ad un impegno più operativo e concreto». «Sarò al fianco dei sindaci e dei consiglieri comunali che stanno vivendo la seconda estate difficile in ambito turistico - conclude - e che avranno bisogno di porte aperte, presenza e sostegno dalla Regione Puglia. L’impegno è quello di lavorare in sinergia, in modo da elaborare una relazione da trasmettere all’assessore Bray».