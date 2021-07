Puglia: Amati (Pd), salvo il Piano casa, proroga per il 2022

BARI - Il Piano casa pugliese non sarà impugnato dal governo nazionale, lo annuncia il presidente della I commissione del Consiglio regionale pugliese, Fabiano Amati (Pd).



«Il Consiglio dei ministri - spiega - ha deliberato la rinuncia all’impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale sulla legge di proroga del Piano casa per il 2021. La decisione riporta il sereno nell’importantissimo settore dell’edilizia e su uno strumento che assicura lavoro, riduzione di spreco di suolo e legalità. Ho già depositato la proposta di proroga per il 2022. Ringrazio i ministri Franceschini e Gelmini, assieme ai parlamentari Losacco e D’Attis, per la leale collaborazione tra Stato e Regione. Vorrei cogliere l’occasione per segnalare ancora una volta l’importanza del Piano casa, quale strumento ecologico di sviluppo e crescita. Ora - conclude Amati - dobbiamo metterci a lavoro per garantire l’ulteriore proroga del Piano casa al 2022 e in questo senso ho già presentato una proposta di legge».