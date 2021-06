Coronavirus, in Basilicata analizzati 189 tamponi, tutti negativi

Nessuno dei 189 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore è risultato positivo: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che sono state registrate altre 66 guarigioni dal covid-19.

Ieri sono state effettuate 3.011 vaccinazioni: sono 288.252 i lucani che hanno ricevuto la prima dose (la percentuale è del 52,1 per cento) e 154.992 quelli che hanno avuto anche la seconda (28 per cento).