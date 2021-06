«Nella lite Grillo-Conte siamo col Movimento»

Bari - La contesa che dilania i 5S vista dalla Puglia, terra d’origine di Giuseppe Conte, e collegio elettorale che dal 2018 ha sempre riservato alle politiche e alle europee riscontri eccellenti per il Movimento fondato da Beppe Grillo. E non bisogna dimenticare che questa regione ha dato i natali anche all’ex portavoce di Conte, l’ingegnere-comunicatore Rocco Casalino, e al braccio destro dell’ex premier, Mario Turco… Il punto sulla crisi interna lo fa con la Gazzetta Gianmauro Dell’Olio, parlamentare di Bari, presente agli incontri romani (separati) con Conte e Grillo.

Senatore, che succede nel Movimento 5Stelle?

«È sotto gli occhi di tutti la nostra fase».

Un passaggio convulso?

«Dobbiamo completare il processo di riorganizzazione del Movimento. È un percorso complesso, perché lo facciamo mentre siamo “in corsa”».

Come è andato l’incontro a Palazzo Madama con Giuseppe Conte?

«È stato molto rapido: un quarto d’ora».

Di che si è parlato?

«Conosceva molto bene i componenti dei due governi che ha guidato, meno i parlamentari. Ci siamo confrontati. Ha ipotizzato un nuovo statuto che di fatto prevede una differente organizzazione, con figure che prima non c’erano. Restano dei nodi statutari: Conte ci ha rassicurato sul tema, perché si passava da sette pagine del vecchio al nuovo di trenta…».

Il 5S di Conte va più al centro?

«Non dobbiamo cambiare posizione. Siamo per l’Europa, il Movimento ha sempre appoggiato quello che riteneva giusto. Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo lavorato di più spostati verso la sinistra, ma non significa che diventiamo progressisti. Siamo equidistanti dagli estremi».

Il summit con Grillo?

«Non ci sono state battute contro Conte. Grillo ha detto: “Conte non ha fatto i gazebo e non ha conosciuto il Movimento”. Bene, non è una invettiva, ma un dato di fatto. Conte ha conosciuto 5S in un ambiente romano. Ma il M5S va oltre la Capitale: è l’arcipelago degli attivisti dei territori. Uno statuto scritto solo sulla visione romana va analizzato attentamente».

Grillo ha detto anche: «Io sono un garante, non sono un c…».

«Se l’ha detto è nell’ambito dell’incontro con i colleghi alla Camera. È chiaro che la figura del garante resta uno dei punti nodali, ma confido che si trovi una formula di coesistenza, per il bene del Movimento».

Perché non è noto lo Statuto, misterioso come il Graal?

«Quando abbiamo riorganizzato il regolamento 5S a Palazzo Madama, ho curato il gruppo che ha redatto le nuove norme: in sei mesi non ho messo a disposizione di nessuno il testo. Alla Camera il documento è stato diffuso e così sono nate polemiche. Uno statuto così importante non va diffuso prima che il fondatore e Conte non siano entrambi soddisfatti del lavoro. Nemmeno io ho avuto accesso alla bozza di statuto».

Conte e Grillo stanno litigando.

«E può succedere di tutto. Non la chiamerei rottura ma la presenza di due punti di vista. Grillo è un uomo di pancia, Conte è di testa come Casaleggio. Sono totalmente diversi. Grillo e Casaleggio hanno fatto crescere i 5S, Conte si sta approcciando e ha bisogno di tempo».

Se si arriva a una rottura lei andrebbe con Conte o con Grillo?

«Io resto con il M5S. Confido che si appianino le divergenze».

Di Maio con chi sta?

«Con il Movimento, perché il nostro soggetto politico è più importante di tutto il resto».

Ci saranno effetti su governo e comunali con queste turbolenze?

«Queste inquietudini non possono durare a lungo. La querelle deve essere risolta in tempi stretti. Crimi non può più fare il capo politico. Ci vuole la riorganizzazione».