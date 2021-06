San Severo, assalto all'Eurospin: presa la baby gang

San Severo (Foggia) - Finisce agli arresti la baby gang dei supermercati. I carabinieri della Sezione Operativa, coadiuvati da quelli della Compagnia di San Severo, hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza firmata dal gip del Tribunale per i minorenni di Bari, quattro ragazzini, di età compresa tra i 14 e il 17 anni. Tre sono stati accompagnati presso Comunità rieducative, mentre uno, il più giovane, è ai domiciliari presso l'abitazione familiare.

Erano le 13 circa del 25 marzo scorso quando un gruppo di ragazzi, tutti travisati e armati di pistole, coltelli e di un piede di porco, irruppe nel supermercato Eurospin di via Salvemini.

Sotto la minaccia delle armi si fecero consegnare gli oltre tremila euro contenuti nelle casse. Le indagini, attraverso lo studio delle immagini di videosorveglianza, ha consentito ai militari di ricostruire il percorso utilizzato dai rapinatori e di individuare il punto esatto utilizzato per coordinarsi prima dell'azione. In questa fase - dicono i carabinieri - i giovani erano senza passamontagna e senza mascherine ed è stato possibile identificare tre di loro, già noti, e di procedere a una perquisizione.

Attraverso uno smartphone sequestrato ad uno dei responsabili, poi,è stato identificato un altro complice, e di raccogliere prove, per due di loro, per un'altra rapina commessa il 20 marzo, stavolta al supermercato Pam di via Togliatti, sempre a San Severo.

Sottoposto a fermo il quinto componente del gruppo - un maggiorenne di origini egiziane senza fissa dimora - che, sentendosi ormai braccato, è stato fermato alla Stazione Ferroviaria di San Severo senza documenti e con le valigie pronto a sfuggire alla cattura. Il ragazzo, a seguito di udienza di convalida del fermo, è tutt'ora recluso presso la Casa Circondariale di Foggia.