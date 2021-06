Coronavirus, in Basilicata 38 nuovi casi su 823 tamponi. Altri 6mila vaccinati. Bardi: «Dobbiamo essere cauti»

Sono stati 6.132 le dosi di vaccino somministrate ieri in Basilicata: lo ha reso noto la giunta regionale lucana, aggiungendo che, sugli 823 tamponi esaminati, 38 sono risultati positivi, mentre altre 78 persone sono guarite dal Covid-19.

Finora, i lucani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono 211.679 (il 38,3 per cento della popolazione), mentre sono oltre 122 quelli che hanno avuto anche la seconda (il 22,1 per cento). In totale, in Basilicata sono state somministrate 333.254 dosi di vaccino su 553.254 residenti).

«Dobbiamo essere cauti, non siamo ancora usciti dalla pandemia": lo ha detto stamani, a Potenza, avvicinato dai giornalisti al termine della cerimonia per il 75/o anniversario della fondazione della Repubblica Italia, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. «Dobbiamo ancora essere attenti - ha aggiunto - anche se ci sono tutti i segnali e tutti i presupposti perché l’uscita dell’emergenza possa avvenire».