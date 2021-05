Coronavirus, in Puglia 247 nuovi casi su 4mila test (5%). Altre 25 vittime, zona gialla ma intensive ancora piene

Sono 247 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 4.769 test, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 11 in provincia di Taranto. Il tasso di positività è del 5%.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 32 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (47), Brindisi (18), Lecce (136), Bat (10), Taranto (1). A questi vanno sommati 1 caso di residenti fuori regione e 2 casi di provincia di residenza non nota.

Sul fronte ricoveri il numero continua a restare alto: sono 1607 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 1666). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 193.345 rispetto ai 192.246 di ieri. Continua a restare alto il numero dei casi attualmente positivi, 43.461, in lieve discesa rispetto ai 44.338 di ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.322.283 test.

ZONA GIALLA, MA TERAPIE INTENSIVE ANCORA PIENE - Da oggi la Puglia è in zona gialla, ma l’occupazione dei posti letto nelle terapie intensive è ancora sopra la soglia critica del 30% fissata dal ministero della Salute, e ieri c'è stato un leggero incremento. Ad oggi, secondo la rilevazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), il 33% dei posti letto di rianimazione è occupato, +1% rispetto a sabato scorso. Nell’area "non critica», i reparti di Malattie infettive e pneumologia, invece l’occupazione dei posti letto è al 39%, sotto la soglia critica del 40%.