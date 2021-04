Vaccini, i furbetti salgono a quota 130, a Bari i primi interrogatori

Oggi in alcune caserme dei carabinieri verranno ascoltati i primi 27 indagati. Altri 26 verranno interrogati a partire dal 10 maggio. Ma sono circa 130, in totale, le persone che secondo la Procura di Bari potrebbero aver ottenuto la vaccinazione senza averne diritto, ad esempio facendosi passare per operatore sanitario oppure sfruttando una «dose avanzata» che in realtà era stata già in qualche modo tenuta da parte per loro.

E tra le posizioni al vaglio del procuratore reggente Roberto Rossi, che con l’aggiunto Alessio Coccioli e il pm Baldo Pisani ha già firmato i primi inviti a rendere interrogatorio ci sarebbero anche due consiglieri regionali, entrambi di maggioranza.

Continua a leggere sull'edizione cartacea della Gazzetta del Mezzogiorno o sulla nostra edicola digitale