Coronavirus, in Puglia 584 nuovi casi su 6mila test, e 46 decessi (la metà nel Barese). Occupato 49% posti in Terapia Intensiva

Sono 584, in calo come ogni domenica, i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su appena 6130 test, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, 46 decessi: 23 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Il tasso di positività è del 9,5%.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 278 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (131), Brindisi (49), Lecce (77), Bat (28), Taranto (23). A questi vanno sommati 1 caso di residenti fuori regione e 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sul fronte ricoveri il numero continua a restare alto: si passa da 2174 a 2157 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. Cresce il numero dei guariti, dai 163.355 di ieri si passa ai 164.905 di oggi. Continua a restare alto il numero dei casi attualmente positivi, 50.426, rispetto ai 51.438 delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.034.564 test.

SALE ANCORA PRESSIONE SU TERAPIE INTENSIVE - Sale ancora la percentuale di occupazione di posti letto nelle Terapie intensive In Puglia e tocca un nuovo picco: il 49% dei posti letto delle rianimazioni è occupato da pazienti Covid. E’ quanto riportato nel monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). La media italiana attuale è del 36%.

Anche nei reparti di Malattie infettive e Pneumologia si registra ancora un tasso di occupazione molto elevato, pari al 50%, sopra di dieci punti rispetto alla 'soglia critica' indicata dal ministero della Salute.

82MILA DOSI VACCINI SOMMINISTRATE DA MEDICI DI FAMIGLIA - Da inizio aprile ad oggi i medici di famiglia pugliesi hanno somministrato 82mila dosi di vaccino, circa l’8% di tutti i vaccini inoculati nella regione. Lo comunica la Fimmg Puglia.

I dati confermano una progressiva accelerazione nelle somministrazioni. Il totale delle dosi somministrate dai medici di medicina generale pugliesi: 33mila all’11 aprile 2021; 40mila al 13 aprile 2021 (+ 7mila rispetto all’11 aprile); 76mila al 18 aprile 2021 (+ 36mila rispetto al 13 aprile); 82mila al 19 aprile 2021 (+ 6mila rispetto a ieri). Le forniture di vaccino ai medici di Medicina generale - spiega la Fimmg - sono legate alle quantità ricevute ogni settimana da Roma. Quindi le dosi limitate a disposizione della Asl incidono inevitabilmente sulle consegne di vaccino da destinare ai medici di Medicina generale che stanno dando un contributo decisivo alla campagna vaccinale in tutta la provincia di Bari».

I medici hanno quasi terminato ormai le vaccinazioni domiciliari e stanno chiamando i pazienti a elevata fragilità, ovvero persone estremamente vulnerabili o con disabilità grave. "A parità di condizione di fragilità, anche in presenza di patologie diverse, le linee guida indicano di dare priorità in base all’età», spiega Nicola Calabrese, segretario Fimmg Bari.