Puglia, piano vaccini: gli over 60 finiranno a luglio, nel programma anche i preti

Il completamento della vaccinazione degli over 60 è previsto nella settimana dal 12 al 18 luglio. Con lo sprint cominciato nello scorso weekend la Puglia ha riallineato le percentuali di copertura alle medie nazionali. Ma il cronoprogramma che la Regione ha trasmesso alla struttura del commissario Francesco Paolo Figliuolo prevede che, comunque, i tempi non saranno brevissimi: servono 12 settimane per terminare le somministrazioni a ciascuna delle fasce 70-79 e 60-69, di cui fanno parte rispettivamente 390mila e 490mila cittadini. E mentre per la fascia 70-79 il cronometro è partito il 12 aprile, per la seconda l’avvio della campagna è previsto soltanto lunedì 26. Il cronoprogramma in vigore è stato predisposto a fine marzo sulla base delle previsioni di consegna dei vaccini, e potrebbe dunque essere rivisto in corso d’opera se ci sarà un aumento delle disponibilità (in particolare da parte della Pfizer).

